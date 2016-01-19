В Житомире задержали мать, которая выбросила новорожденного младенца

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, около полуночи 17 января на спецлинию «102» жительница областного центра сообщила об обнаружении младенца неподалеку от многоквартирного дома в Житомире.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. «Правоохранителям заявительница рассказала, что по дороге домой увидела возле своего дома бурые пятна на снегу, которые вели к мусорным бакам. Неподалеку от них женщина увидела пакет, в котором находился живой ребенок», - говорится в сообщении.

Новорожденная девочка каретой «скорой» была доставлена в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает, информируют в полиции.

В тот же день полицейские разыскали и задержали женщину, которая причастна к совершению преступления. Ею оказалась 32-летняя живущая неподалёку жительница Житомира, говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч.2 ст.15, ч.1 ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

Согласно действующему законодательству ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.