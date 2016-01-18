В школах Ривне ввели карантин
12:01, 18 января 2016Новости регионов
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В школах Ривне в связи с превышением уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) с 18 января введен карантин.
В школах Ривне ввели карантин / УНИАН
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненского горисполкома, соответствующее решение накануне приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Карантин продлится до 22 января. После этого будет принято решение о его продлении или прекращении.
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