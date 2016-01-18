В школах Ривне ввели карантин

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненского горисполкома, соответствующее решение накануне приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Карантин продлится до 22 января. После этого будет принято решение о его продлении или прекращении.