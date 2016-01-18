На Житомирщине из-за роста заболеваемости ОРВИ закрывают школы

Об этом сегодня сообщается на сайте Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, по информации управления образования и науки ОГА, в связи с превышением порогового уровня заболеваемости ОРВИ приостановлена учеба в 38-ми учреждениях Овручского района; в 29-ти – Бердичевского; 22-х – Малинского; 29 – Радомышльского, а также в 11 учебных заведениях города Новоград-Волынский и в 14 – города Бердичева.

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Кроме того, в Попельнянском районе и Житомире ученики не посещают снятия из-за каникул.

За последние сутки в области зарегистрировано 2 тыс.777 человек, которые заболели ОРВИ, из которых: 1178 – дети; 11 – беременные и роженицы.

По данным Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Житомирской области, эпидемиологический порог заболеваемости не превышен (составляет 30,2 %).

С начала эпидсезона (с октября 2015 года) в области с симптомами ОРВИ зарегистрировано 77 тыс.408 человек, из которых 53 тыс. 616 детей.

Как сообщал УНИАН, 14 января в внешкольных заведениях Житомира с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин.

Ранее в Бердичеве зафиксирован смертельный случай, вызванный заболеванием свиным гриппом.