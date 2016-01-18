Во Львове задержали на взятке начальника медицинской службы мотопехотного батальона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 29-летний начальник медицинской службы воинской части требовал 4 тыс. грн неправомерной выгоды от военнослужащего - участника антитеррористической операции, который в настоящее время находится на стационарном лечении после контузии и перенесенного инсульта, за содействие в оформлении ему инвалидности по состоянию здоровья.

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Сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции Украины, военной прокуратуры и управления СБУ во Львовской области задержали 29-летнего военнослужащего на железнодорожном вокзале Львова. При осмотре у него обнаружены и изъяты шесть банковских карт, среди которых и его банковская карта со счетом, на который была перечислена взятка от участника АТО.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители зафиксировали получение указанной суммы взятки, перечисленной двумя частями на банковскую карточку капитана.

Перечисление средств на счет начальника медицинской службы зафиксировано и приобщено в качестве доказательств к уголовному производству.

Военной прокуратурой проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности, с конфискацией имущества.