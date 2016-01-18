Во Львове задержали на взятке начальника медицинской службы мотопехотного батальона
Во Львове правоохранители задержали начальника медицинской службы мотопехотного батальона воинской части во время получения взятки.
Во Львове задержали на взятке начальника медицинской службы мотопехотного батальона / 112.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 29-летний начальник медицинской службы воинской части требовал 4 тыс. грн неправомерной выгоды от военнослужащего - участника антитеррористической операции, который в настоящее время находится на стационарном лечении после контузии и перенесенного инсульта, за содействие в оформлении ему инвалидности по состоянию здоровья.
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Сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции Украины, военной прокуратуры и управления СБУ во Львовской области задержали 29-летнего военнослужащего на железнодорожном вокзале Львова. При осмотре у него обнаружены и изъяты шесть банковских карт, среди которых и его банковская карта со счетом, на который была перечислена взятка от участника АТО.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители зафиксировали получение указанной суммы взятки, перечисленной двумя частями на банковскую карточку капитана.
Перечисление средств на счет начальника медицинской службы зафиксировано и приобщено в качестве доказательств к уголовному производству.
Военной прокуратурой проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности, с конфискацией имущества.