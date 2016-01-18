В Тернополе от переохлаждения умер 64-летний мужчина
10:40, 18 января 2016Новости регионов
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В Тернополе вследствие переохлаждения умер 64-летний мужчина. Тело мужчины обнаружили утром на льду Тернопольского пруда.
В Тернополе от переохлаждения умер 64-летний мужчина / УНИАН
На месте происшествия полицейские выяснили, что неизвестный – это 64-летний тернопольчанин, при нем обнаружили пенсионное удостоверение.
Опросив рыбаков полицейские узнали, что накануне, 15 января, мужчину видели на Тернопольском пруду. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Одна из версий смерти – мужчина заблудился и замерз.
Признаков насильственной смерти при предварительном осмотре тела не выявлено.
По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения.
Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти.
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