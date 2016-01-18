В Тернополе от переохлаждения умер 64-летний мужчина

На месте происшествия полицейские выяснили, что неизвестный – это 64-летний тернопольчанин, при нем обнаружили пенсионное удостоверение.

Опросив рыбаков полицейские узнали, что накануне, 15 января, мужчину видели на Тернопольском пруду. По словам очевидцев, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Одна из версий смерти – мужчина заблудился и замерз.

Признаков насильственной смерти при предварительном осмотре тела не выявлено.

По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения.

Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти.