В Херсонской области учебные заведения закрываются на карантин
09:00, 18 января 2016Новости регионов
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В Херсонской области с 18 января учебные заведения закрываются на карантин.
В Херсонской области учебные заведения закрываются на карантин / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. директора департамента образования и науки Херсонской облгосадминистрации Евгений Криницкий.
«В связи с эпидемиологической ситуацией в Херсонской области вводится карантин 18 - 22 января 2016 года в учебных заведениях. Мы постоянно мониторим ситуацию, о чем буду сообщать дополнительно», - сказал Криницкий.
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