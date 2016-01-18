В Херсонской области учебные заведения закрываются на карантин

09:00, 18 января 2016
Новости регионов
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В Херсонской области с 18 января учебные заведения закрываются на карантин.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. директора департамента образования и науки Херсонской облгосадминистрации Евгений Криницкий.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в Херсонской области вводится карантин 18 - 22 января 2016 года в учебных заведениях. Мы постоянно мониторим ситуацию, о чем буду сообщать дополнительно», - сказал Криницкий.

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