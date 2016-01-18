В Виннице на неделю продлены школьные каникулы из-за гриппа

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, соответствующее решение принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Уровень заболеваемости в городе не растет и не превышает эпидпорог, но, учитывая ситуацию, которая сложилась в Украине, и с целью предотвращения эпидемического распространения гриппа решено продлить каникулы в общеобразовательных учебных заведениях города до 22 января», - отмечают в ведомстве.

Читайте такжеИз-за распространения гриппа Киевская ОГА рекомендует закрывать школы области на карантине

В целом, в течение недели по поводу заболеваемости гриппом и ОРВИ за медицинской помощью обратилось 2973 пациента, в том числе 1404 ребенка (47,2%).

«По сравнению с предыдущей неделей наблюдается уменьшение количества вызовов к больным на 22,5%, среди детей – на 31,7%. Но в целом, учитывая сегодняшний уровень заболеваемости пневмонией, и с целью предотвращения его роста предлагаю продлить каникулы в школах на 1 неделю», - сказала заместитель директора департамента здравоохранения Светлана Стефанкова.

Начальник эпидемиологического отдела, заместитель начальника Винницкого городского управления Госсанэпидслужбы в Винницкой области Елена Голубовская отметила, что в городе уровень заболеваемости еще не достиг эпидпорога, но сама болезнь в случае неадекватного лечения проходит достаточно сложно. Поэтому сейчас следует продолжать мероприятия, направленные на сохранение тенденции к снижению заболеваемости.

В Виннице уже зарегистрировано 4 летальных случая от вирусных пневмоний. У всех умерших вирусологически подтвержден вирус гриппа «В» и имеется сопутствующая патология. Основная причины смерти – самостоятельное лечение без адекватной противовирусной терапии и позднее обращение за медицинской помощью.