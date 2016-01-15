Черниговский военный госпиталь получил медицинское оборудование

Об этом сообщили в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, представители латвийского Красного Креста совместно с Обществом Красного Креста Украины передали военному госпиталю три системы искусственной вентиляции легких «Vela», две лампы клинического исследования зрения SL-26 Topcon и другое медицинское оборудование. Стоимость оборудования составляет почти 1 млн грн. Кроме того, доставлены лекарства на сумму почти 200 тыс. грн. С помощью латвийских специалистов полученное оборудование было настроено и подготовлено к работе.

Читайте такжеВолонтеры передали функциональные кровати из Чехии для украинских военных госпиталей

Средства на приобретение медицинского оборудования собирались в латвийских городах. Проект инициирован вице-президентом Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Наталией Романовой и поддержан главой делегации Латвии в Конгрессе Андрисом Яунсленисом. Возглавляемая им Ассоциация муниципалитетов Латвии в июне прошлого года приняла решение о предоставлении помощи Черниговскому военному госпиталю. В результате 67 городов Латвии поддержали этот проект и перечислили средства на соответствующий счет Общества Красного Креста Латвии. На эти средства и было приобретено медицинское оборудование и передано Обществу Красного Креста Украины.

По словам руководителя Черниговского военного госпиталя Александра Слесаренко, аппаратура значительно повысит качество медицинских услуг госпиталя при диагностике и лечении военнослужащих.

Он поблагодарил за приобретение медицинского оборудования и выразил уверенность в продолжении сотрудничества между представителями латвийского и украинского Красного Креста.