На Донетчине вследствие взрыва бытового газа погибли двое детей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«По состоянию на 12:20 женщина 1983 г.р. и 9-летняя девочка с травмами доставлены в больницу. Еще одну девочку 2011 г.р. также достали из-под завалов, но от полученных тяжелых травм она скончалась в больнице. Кроме этого под завалами оказался 5-месячный малыш. Он погиб на месте. Сейчас спасатели пытаются достать его тело из-под обломков", - говорится в сообщении.

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В то же время Красноармейский отдел полиции ГУ ЧП в Донецкой области со ссылкой на начальника Юрия Гречишкина отмечает, что при разборе завала спасатели нашли погибшего младенца.

"Во время взрыва 5-месячный мальчик вместе с перекрытием упал с 5-го на 4-й этаж", - добавили в главке.

Как сообщалось, 15 января примерно в 9 часов утра в квартире на 5-м этаже многоквартирного дома в г. Украинск Донецкой области произошел взрыв бытового газа. В результате были повреждены стены и окна в этой квартире и в квартирах, расположенных рядом.