В Черкасской области из-за осложнений гриппа с начала эпидсезона умерли 7 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об сегодня на пресс-конференции сообщила начальник ГУ Госсанэпидслужбы в Черкасской области, главный государственный санитарный врач Черкасской области Вера Чиж.

По ее словам, на прошлой неделе в Черкассах от осложнений, вызванных свиным гриппом А/Н1N1, умерла женщина. По предварительным данным, смерть наступила от пневмонии, но заключения еще нет.

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В Черкасской области эпидемический порог вирусных заболеваний превышен только в Христиновском районе - на 52%. С 15 января в этом районе Черкасской области вводятся карантинные мероприятия.

С начала эпидемического сезона в области заболело более 67 тыс. человек, что составляет 5,4% общей численности населения, из них детей - почти 45 тыс., или 67% общего количества больных. Более 4,5 тыс. человек были госпитализированы.