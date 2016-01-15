Из-за распространения гриппа Киевская ОГА рекомендует закрывать школы области на карантин

Киевская ОГА рекомендует закрывать школы в области на карантин, не дожидаясь достижения эпидпорога / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

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В частности, департаменту здравоохранения, департаменту образования и науки КОГА, а также всем районным администрациям и городским головам Киевской области поручено с целью предотвращения увеличения заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями и обострения ситуации, не дожидаясь достижения эпидемиологического порога, на местах самостоятельно прибегать к мероприятиям, связанным с ограничением проведения массовых мероприятий, принимать решение о временном прекращении учебного процесса в учебных заведениях области.

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По информации департамента здравоохранения КОГА, в течение последних недель в области отмечается увеличение заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями, в том числе за последнюю неделю на 36%, увеличивается процент больных с тяжелым течением. Однако эпидемический порог еще не достигнут, заболеваемость ниже эпидпорога на 46%. Достижение эпидемического порога возможно в течение 2-3-х недель, отмечается в сообщении.