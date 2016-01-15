Херсонщина: в Новой Каховке от пневмонии умерли 8 людей

15:46, 15 января 2016
Новости регионов
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В Новой Каховке Херсонской области с 1 января от пневмонии умерло 8 человек.

Фото УНИАН

Как сообщил УНИАН главврач городской больницы Игорь Гайдаманчук, на сегодня 62 больных находится на лечении, все отделы больницы переполнены. Ежедневно к медикам обращается более 1500 человек.

По словам Гайдаманчука, учебные заведения города закрыты на карантин.

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По данным санэпидслужбы города, за последние две недели в Новой Каховке зарегистрировано 614 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 2 - гриппа.

По показателям летальности, количества больных пневмонией и ОРВИ Новая Каховка занимает первое место в Херсонской области.

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