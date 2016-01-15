Из-за гриппа школы Одессы закроют с 18 января

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, с 18 января в общеобразовательных, частных школах и школах-интернатах города введен карантин.

«С целью предупреждения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников мэр Одессы Геннадий Труханов сегодня, 15 января, подписал соответствующее распоряжение», - отметили в департаменте.

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Согласно распоряжению, с понедельника в средних учебных заведениях города будет прекращен учебный процесс до особого распоряжения.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к культурно-развлекательной сфере и сфере общественного питания, рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий.

Как отметили в департаменте, соответствующие ограничительные меры будут приняты и в детских дошкольных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, а также в учреждениях социальной защиты, культуры и спорта, в высших учебных и профессионально-технических заведениях.

Кроме того, согласно вышеназванному распоряжению, департаменту здравоохранения горсовета поручено до 18 января определить потребности лечебно-профилактических заведений Одессы в медикаментах и средствах защиты на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Прием больных с признаками заболеваниями ОРВИ и гриппом будут проводить в отдельных помещениях.

Как сообщал УНИАН, с 23 декабря 2015 года в Одессе у 12-ти человек, умерших от пневмонии, выявлен грипп AH1N1.

Сегодня из городского бюджета Одессы выделено 3 млн грн на приобретение дополнительных медикаментов и кислородных концентраторов для лечения пневмонии в условиях стационара.