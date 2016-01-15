Штаб Ахметова поможет в лечении пострадавших от взрыва газа в Украинском
Сегодня, 15 января, около 9:00, в г. Украинск Донецкой области произошел взрыв бытового газа в квартире многоэтажного дома: погибли 2-е детей, еще 3 человека получили травмы.
В больницу была доставлена 4-летняя девочка, но от полученных травм она скончалась. Также под завалами спасатели нашли погибшего 5-месячного малыша.
Читайте такжеНа Донетчине вследствие взрыва бытового газа погибли двое детей
Пострадавших женщину и двоих детей доставили в больницу. 32-летняя женщина и 10-летняя девочка находятся в реанимации с ожогами верхних дыхательных путей, ожогами лица и тела. У женщины открытый перелом ноги. Еще одна девочка 8 лет находится в отделении хирургии с ожогами дыхательных путей и 30% тела.
Читайте такжеШтаб Ахметова поддерживает инициативу ЮНИСЕФ по грудному вскармливанию в зоне военных действий
О готовности помочь пострадавшим заявили в Гуманитарном штабе Рината Ахметова. Им будет оказано полное сопровождение в лечении, закуплены лекарства и перевязочные материалы. По информации пресс-службы Штаба, его специалисты уже связались с лечащими врачами, и ожидают от них заявки на необходимые медикаменты. Также переселенным жителям пострадавшего дома, Гуманитарный штаб предоставит помощь продуктовыми наборами.