Штаб Ахметова поможет в лечении пострадавших от взрыва газа в Украинском

В больницу была доставлена 4-летняя девочка, но от полученных травм она скончалась. Также под завалами спасатели нашли погибшего 5-месячного малыша.

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Пострадавших женщину и двоих детей доставили в больницу. 32-летняя женщина и 10-летняя девочка находятся в реанимации с ожогами верхних дыхательных путей, ожогами лица и тела. У женщины открытый перелом ноги. Еще одна девочка 8 лет находится в отделении хирургии с ожогами дыхательных путей и 30% тела.

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О готовности помочь пострадавшим заявили в Гуманитарном штабе Рината Ахметова. Им будет оказано полное сопровождение в лечении, закуплены лекарства и перевязочные материалы. По информации пресс-службы Штаба, его специалисты уже связались с лечащими врачами, и ожидают от них заявки на необходимые медикаменты. Также переселенным жителям пострадавшего дома, Гуманитарный штаб предоставит помощь продуктовыми наборами.