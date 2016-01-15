На Закарпатье бешеная собака покусала 6 человек

В селе Луково Иршавского района Закарпатской области зафиксирован случай бешенства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Согласно сообщению, 14 января в 14:00 к спасателям поступила информация о случае бешенства в с. Луково Иршавского района.

Как выяснилось, в период с 6 по 12 января в Иршавскую центральную районную больницу обратились шесть граждан по поводу контакта с собакой с подозрением на бешенство.

В УГСЧС добавили, что бешенство подтверждено экспертизой от 11 января.

«Был проведен комплекс противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий, лица, которые контактировали с больной собакой, получают курс антирабических прививок», - добавили в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.