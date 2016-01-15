В Киеве карантин могут продлить

Карантин в киевских учреждениях образования и здравоохранения является превентивной мерой. 20 января будет приниматься решение о его возможном продлении.

Об этом в прямом эфире "112 Украина" сообщил главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан.

Как сказал Рубан, по состоянию на сегодняшний день в Киеве не регистрируют высоких цифр и показателей заболеваемости гриппом и острых распираторных инфекций. До показателей эпидпорога, при котором нужно вводить жесткие ограничительные меры противоэпидемические мероприятия, «мы еще не добираем 30%», отметил он.

«В среду, 20 января, мы примем решение, далее нужно ли продолжать эти меры или нет», - сказал Рубан.

По его словам, с начала недели, после окончания каникул, отпускной компании фиксируется стремительный рост случаев заболеваний среди детей с 10 до 17 лет.

«Почти в два раза за 4 дня увеличился показатель. И среди взрослых увеличился на 50%. Что касается детей до 4-х лет, тут только плюс 3%. В возрастной категории от 7 до 10 лет плюс 20%», - сообщил он и отметил, что с учетом того, что заболеваемость среди малышей пока невысокая, детские сады на карантин закрываться не будут.

По словам Рубана, согласно прогнозу, «с прогрессией, которую мы наблюдаем сегодня, на будущей неделе мы подойдем к эпидпорогу и возможно ухудшение эпидемической ситуации в Киеве».

Источник: http://112.ua/obshchestvo/reshenie-o-tom-budet-li-prodolzhen-karantin-v-kieve-primut-20-yanvarya--glavnyy-sanvrach-kieva-285123.html

Как сообщал УНИАН, власти Киева решили с субботы, 16 января, ввести карантин для предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным Минздрава, с начала эпидемиологического сезона (с 1 октября 2015 года) и по 10 января текущего года в Украине зарегистрировано 2,2 млн случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Зафиксировано 25 летальных случаев в результате осложнений от гриппа.

В Киеве с 4 по 10 января гриппом и ОРВИ заболели 13 тыс. 475 тыс. человек, из них 8 тыс. 289 случаев заболеваний (61,5%) зарегистрированы у детей в возрасте до 17 лет.

С начала эпидсезона в столице было зарегистрировано два летальных случая от гриппа А, осложненного пневмонией, у взрослых людей, относящихся к группе риска.