В Житомире для профилактики гриппа и ОРВИ введен карантин

Во внешкольных учебных заведениях Житомира с целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ введен карантин.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и связей с общественностью Житомирского городского совета.

Управлению образования Житомирского городского совета рекомендовано приостановить до 31 января учебно-воспитательный процесс во внешкольных учебных заведениях и 1-4 классах учебно-воспитательных комплексов, принять меры по недопущению случаев приема в садики детей с симптомами респираторных инфекций и допуску к работе работников с признаками ОРВИ, говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Управлению культуры горсовета поручено ограничить массовые мероприятия с участием детей.

По данным городских учреждений здравоохранения, по состоянию на 14 января с начала года количество лиц, заболевших ОРВИ и гриппом, в Житомире составляет 3 тыс. 784 человека, госпитализировано 247 больных. 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них трое детей.

Также сообщается, что выявлено 7 случаев, в том числе 2 - среди жителей Житомира, заболеваемости гриппом А Н1N1 (так называемый свиной грипп).

В сообщении также указывается, что благодаря тому, что школьники Житомира на каникулах будут отдыхать до 1 февраля, что было решено ранее, до начала эпидемии гриппа в Украине, распространение респираторных заболеваний среди детского населения Житомира в целом замедлено.

Как сообщал УНИАН, в Бердичеве на прошлой неделе от осложненной пневмонии умер мужчина, у которого специалисты обнаружили вирус гриппа AH1N1.