В Краматорске начали производство по факту смерти людей от гриппа

В Краматорске Донецкой области местная прокуратура 14 января начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами исполкома городского совета, в результате чего заболели гриппом и умерли люди.

Как сообщает пресс-служба Краматорской местной прокуратуры, установлено, что в нарушение требований действующего законодательства органами местного самоуправления Краматорска не обеспечена надлежащая координация деятельности служб и учреждений города по вопросам борьбы с гриппом и оказания лечебно-профилактической помощи населению в предэпидемический и эпидемический периоды. Кроме того, не обеспечена закупка для лечебных учреждений медицинских препаратов и оборудования для преодоления инфекционных заболеваний.

Невыполнение указанными должностными лицами служебных обязанностей привело к тяжким последствиям в виде гибели людей.

Так, согласно сообщению, с 26 декабря 2015 года по 14 января 2016 года в стационарах города с диагнозом «пневмония», что является осложнением гриппа, находится 227 больных, из которых 32 - в тяжелом состоянии. Из 29 госпитализированных детей пять - в тяжелом состоянии. Умерли 17 человек.

Краматорской местной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В настоящее время расследование продолжается.

В прокуратуре также отмечают, что в общей сложности на территории Донецкой области от гриппа умерли уже более 30 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 января в Донецкой области за сутки зафиксирован 31 случай смерти от пневмонии, из них 17 – в Краматорске. По данным Донецкой ОГА, подтверждения вирусной этиологии заболевания нет. В связи с превышением показателя эпидемического порога приостановлен учебный процесс в школах Краматорска, Славянска, Николаевки.

Госсанэпидслужба Украины в области сообщает, что с целью стабилизации ситуации на территории Донецкой области проводится комплекс организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщил 9 января во время оперативного совещания в Краматорском городском совете руководитель отдела здравоохранения Игорь Михайлов, большинство умерших в городе от гриппа не страдали хроническими заболеваниями и просто пытались перенести болезнь на ногах: не принимали противовирусные препараты, не соблюдали постельный режим и продолжали посещать места массового скопления людей.