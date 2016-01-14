На Тернопольщине из-за переохлаждения умерла 52-летняя женщина
10:59, 14 января 2016Новости регионов
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В Тернопольской области в результате переохлаждения умерла 52-летняя женщина.
flickr.com
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, тело умершего обнаружили вчера, 13 января, в Горошовій Борщевского района.
Установлено, что она является уроженкой Калуша Ивано-Франковской области.
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По данным судмедэкспертов, причиной смерти стало общее переохлаждение.
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