На Тернопольщине из-за переохлаждения умерла 52-летняя женщина

В Тернопольской области в результате переохлаждения умерла 52-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, тело умершего обнаружили вчера, 13 января, в Горошовій Борщевского района. Установлено, что она является уроженкой Калуша Ивано-Франковской области. Читайте такжеиз-За переохлаждения в больницах Украины умерли 5 человек - Минздрав По данным судмедэкспертов, причиной смерти стало общее переохлаждение.

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