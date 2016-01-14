Во Львове неизвестный пытался поджечь котельную городской больницы

Во Львове неизвестный пытался совершить поджог котельной, которая обслуживает 1-ую городскую клиническую больницу имени Князя Льва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, нештатная ситуация на территории больницы (ул. Ужгородская, 1) произошла 13 января.

Было зафиксировано проникновение неизвестного лица в котельную, которая обслуживает больницу. На крыше и в помещении котельной обнаружено разлитое топливо.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Руководство больницы направило соответствующее заявление в правоохранительные органы.

По информации руководства больницы, утром, около 06.15, оператор котельной во время обхода почувствовал запах бензина и шум на крыше здания и увидел неизвестного, который ходил по крыше. На замечание оператора котельной мужчина отреагировал нецензурной бранью и убежал.

Прибывший на вызов патруль полиции обнаружил канистру с остатками бензина (до 1 л) возле котельной.

Личность злоумышленника и мотивы его действий устанавливаются.