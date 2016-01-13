Впервые гуманитарная помощь доставлена в Пески под Донецком

В некогда оживленном поселке Пески под Донецком, осталось всего 18 мирных жителей. Среди них есть 2 ребенка. Сегодня, 13 января, бригада волонтеров Штаба Рината Ахметова впервые доставила для них гуманитарную помощь, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. Периодически поселок содрогается от обстрелов, туда запрещен въезд. За время вооруженного конфликта в Песках разрушена большая часть домов, нет связи и элементарных благ цивилизации.

«Наши волонтеры отправились в Пески рано утром. Получив разрешение на въезд, они работают в бронежилетах, соблюдая необходимые меры безопасности. Связи с ними нет. Мы знаем, что оставшиеся жители находятся в сложнейшей ситуации. Поэтому, несмотря на сложности и опасность, Штаб старается доставить помощь людям», ‒ рассказывает Евгения Рзаева, руководитель на правления «Гуманитарная помощь» Штаба Ахметова.

По словам Евгении, еще в мае прошлого года волонтеры Штаба Ахметова выдавали помощь в окрестных селах, но въехать в сами Пески не было возможности. Тогда жители самостоятельно выезжали из поселка, чтобы получить помощь.

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До конца дня бригада волонтеров Штаба также планирует посетить еще 3, соседних с Песками, населенных пункта в «серой зоне» – Северное, Водяное и Опытное. Они также находятся на самой линии соприкосновения. Всего в этих селах продуктовые наборы планируется выдать 200 жителям.

Читайте такжеАдресную помощь в лечении тяжелых болезней штаба Ахметова получили более 28 тысяч человекМобильные бригады Штаба Ахметова уже побывали в более чем 200 населенных пунктах Донецкой области. Проект был запущен в мае 2015 года. Мобильная доставка продуктов от Гуманитарного штаба позволяет оказать помощь людям в «серой зоне», а также в отдаленных селах на неподконтрольной территории, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи.

По состоянию на 13 января 2016 года помощь от мобильных бригад волонтеров Гуманитарного штаба получили более 76 тысяч человек.