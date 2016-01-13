На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные снегопады
Закарпатские синоптики сегодня объявили штормовое предупреждение на 13 и 14 января по поводу сильных снегопадов и повышенной степени лавиноопасности.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Закарпатском центре гидрометеорологии.
Как говорится в сообщении, на протяжении всех суток 13 января в горах Закарпатской области ожидается сильный снег, на большей части территории области гололедица, сильные туманы с ограничением видимости местами до 50-100 м.
13-14 января в высокогорье восточной части Закарпатской области объявлена повышенная степень лавинной опасности.
В областном гидрометцентре также добавили, что в центральной части области высота снега небольшая 10-30 см, на подветренных склонах и в лавинозборах высота снега большая; в восточной части области распределение снега по экспозициям и высотным зонам очень неравномерное 40-110 см.
«Снег свежий, метелевый и нестабильный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах. Возможно спонтанный сход малых и некоторых средних лавин и карнизов», - уточнили в гидрометцентре.