На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные снегопады

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Закарпатском центре гидрометеорологии.

Как говорится в сообщении, на протяжении всех суток 13 января в горах Закарпатской области ожидается сильный снег, на большей части территории области гололедица, сильные туманы с ограничением видимости местами до 50-100 м.

13-14 января в высокогорье восточной части Закарпатской области объявлена повышенная степень лавинной опасности.

В областном гидрометцентре также добавили, что в центральной части области высота снега небольшая 10-30 см, на подветренных склонах и в лавинозборах высота снега большая; в восточной части области распределение снега по экспозициям и высотным зонам очень неравномерное 40-110 см.

«Снег свежий, метелевый и нестабильный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках на крутых склонах. Возможно спонтанный сход малых и некоторых средних лавин и карнизов», - уточнили в гидрометцентре.