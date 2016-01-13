В медучреждениях Одессы ввели карантин из-за гриппа

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ, а также для обеспечения эпидемического благополучия в медицинских учреждениях Одессы введен усиленный противоэпидемический режим и временно запрещены посещения пациентов.

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По данным Одесского городского управления Главного управления Госсанэпидслужбы в Одесской области, на минувшей неделе гриппом и ОРВИ заболело 3718 горожан. Как отметили в департаменте, интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе на предыдущей неделе составил 36,8 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога, который равен 52,1.

«При этом главная особенность нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации в Одессе состоит в увеличении количества осложнений в виде пневмонии среди заболевших гриппом. Все случаи тяжелой пневмонии связаны с поздним обращением пациентов за медицинской помощью или отказом от госпитализации», - акцентировали в департаменте.

Из городского бюджета Одессы выделено финансирование в размере 3 млн грн на приобретение дополнительных медикаментов и кислородных концентраторов для лечения пневмонии в условиях стационара городских больниц.

Как сообщал УНИАН, с 23 декабря 2015 года по состоянию на утро 12 января в Одессе от пневмонии умерли 15 человек. Из них у 11-ти (9 мужчин в возрасте 35-70-ти лет, двое - старше 70-ти) была пневмония как следствие осложнения гриппа AH1N1.