С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине заболели 2,2 млн человек - Минздрав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила руководитель государственного учреждения «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний Минздрава Любовь Некрасова.

По ее словам, в среднем в государстве этот показатель составляет 570 человек на 10 тысяч населения.

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«5,7% населения за этот период переболели гриппом и ОРВИ. Наибольший показатель заболеваемости сейчас в Киевской области – 938 человек на 10 тысяч населения. В Киеве этот показатель – 850 человек на 10 тысяч», - сообщила Некрасова.

Наименьшее количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ, по ее словам, зарегистрировано в Закарпатской области – 338 человек на 10 тысяч, в Тернопольской области – 341 человек на 10 тысяч и в Харьковской области - 216 человек на 10 тысяч.

В целом по Украине, с предварительными диагнозами грипп и ОРВИ госпитализировано 76 тыс. 946 человек, что составляет 3,5% от всех заболевших. 76% госпитализированных – дети до 17 лет.

«По сравнению с предыдущими эпидсезонами, сегодня на 14,3% заболеваемость выше», - добавила Некрасова и отметила, что в течение последней недели гриппом и ОРВИ заболели 123 тыс. 789 человек.