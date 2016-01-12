В Одессе власти решили выделить 1,5 млн грн на лечение больных от гриппа и его осложнений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила заместитель городского головы Одессы Зинаида Цвиринько.

По ее словам, 12 января состоялось первое заседание штаба, специально созданного для предотвращения распространения гриппа.

Как отметила Цвиринько, на заседании принято решение выделить в ближайшее время из городского бюджета вышеназванную сумму на препараты и оборудование для лечения больных, в первую очередь, для обеспечения пациентов кислородом.

«Мы готовы взять на себя и расходы по лечению больных пневмонией», - сказала Цвиринько, отметив, что пневмония лечится дорогостоящими антибиотиками. В день на одного пациента может уходить от 1 тыс. до 10 тыс. грн.

Как пояснил директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Игорь Шпак, с 23 декабря 2015 г. (начало эпидсезона - УНИАН) по состоянию на утро 12 января 2016 г. в городе от пневмонии умерли 15 человек. Из них у 11-ти (9 мужчин в возрасте 35-70-ти лет, двое – старше 70-ти) пневмония возникла как следствие осложнения гриппа AH1N1.

По его словам, практически все пациенты были определены сразу в реанимацию.

Читайте такжеБолее половины киевлян имеют иммунитет к вирусу свиного гриппаШпак отметил, что причиной серьезных осложнений, приведших к летальному исходу, стало позднее обращение к врачу и отказ от госпитализации на ранней стадии заболевания. Всего за данный период с пневмонией в коммунальные учреждения здравоохранения госпитализировано более 260 горожан.

По данным директора департамента, ежедневно скорая помощь получает порядка 1 тыс. вызовов к пациентам с симптомами гриппа и ОРВИ. В Одессе работает только 62 бригады скорой помощи, которые обслуживают также близлежащие населенные пункты Одесской области.

Минздрав выделил на Одесский регион 450 упаковок препарата «Тамифлю», из которых 110 получила Одесса.

«Надеемся на выделение дополнительной партии», - сказал Шпак.

Как отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Одесского городского управления СЭС в Одесской области Ольга Балановская, с начала эпидсезона в Одессе обследовано 378 больных, из которых у 127 выявлен грипп типа А: у большинства - сезонный штамм, у пяти - типа AH1N1.