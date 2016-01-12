Более половины киевлян имеют иммунитет к вирусу свиного гриппа

Почти 60% жителей Киева имеют иммунитет к вирусу свиного (калифорнийского) гриппа A (H1N1).

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил главный санитарный врач Киева Олег Рубан.

По его словам, на сегодняшний день ситуация в Киеве и Украине стабильная и контролируемая. Со вчерашнего дня начался ежедневный мониторинг за гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль температурного режима в учреждениях здравоохранения и детских учреждениях.

"Циркуляция вирусов гриппа началась прогнозируемо с конца декабря, и Национальный центр гриппа фиксирует вирусы гриппа калифорнийского, пандемического, свиного, который циркулирует на территории Украины в Киеве еще с 2009 года. По данным мониторинга, который мы проводили, почти 58-60% населения Киева уже перенесли эти болезни и защищены от данной инфекции. Ученые достаточно изучили данный возбудитель и установили, что данное заболевание вызывает осложнения в группе риска, в которую входят люди с избыточным весом, сахарным диабетом, беременные и люди с хроническим заболеванием легких", - пояснил Рубан.

Читайте такжеВ Краматорске за две недели от гриппа умерло 15 человекСимптомы свиного гриппа, по словам Рубана, ничем не отличаются от признаков обычного гриппа. Это лихорадка, повышенная температура, боль в мышцах. Врачи советуют немедленно обращаться за медицинской помощью с целью установления точного диагноза и госпитализации, если это группа риска.

Справка УНИАН. По данным Главного управления Госсанэпидслужбы в Киеве, с начала эпидемического сезона регистрируется активная циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), парагриппа, респираторно-синцитиального и аденовирусов.

В Киеве за период с 04.01.2016 г. по 10.01.2016 г. гриппом и ОРВИ заболело 13 тыс. 475 человек, из них 8 тыс. 289 случаев заболеваний (61,5%) зарегистрированы у детей в возрасте до 17 лет. Заболеваемость гриппом и ОРВИ была на уровне показателя предыдущей недели, отмечали в управлении.

Заболеваемость в городе отвечала сезонной, показатель на 10 тыс. населения города составил 46,7 и был ниже эпидемического порога для данной недели на 46,7%.

С начала эпидемического сезона в Киеве было зарегистрировано два летальных исхода от гриппа А, осложненного пневмонией, у взрослых лиц, которые относились к группе риска.