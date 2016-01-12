На Тернопольщине из-за переохлаждения погиб человек, двое госпитализированы

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, в частности в с. Лопушное Лановецкого района местные жители обнаружили тело 77-летней женщины. По предварительным данным, она умерла в результате переохлаждения.

Кроме того, в 17.00 в Залещицкую районную клиническую больницу с диагнозом «Общее переохлаждение» госпитализирован 79-летний житель с. Бедриковцы.

Около 20.00 в Подгаецкую райбольницу, в связи с переохлаждением был доставлен 37-летний житель с. Мужилов.