Инфекционная больница Донецка переполнена боевиками
10:32, 12 января 2016Новости регионов
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Инфекционная больница Донецка переполнена боевиками.
В медицинских пунктах бандформирований «ДНР» отсутствуют антибиотики и жаропонижающие препараты / Фото: УНИАН
Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».
По информации «ИС», командование группировки «ДНР» констатирует, что среди боевиков участились факты инфекционных заболеваний.
«Критическая ситуация сложилась в подразделениях террористов, оперирующих в районе Донецкого аэропорта (ДАП) - около 50% боевиков находятся на лечении, центральная инфекционная больница г.Донецк переполнена. В медицинских пунктах бандформирований «ДНР» отсутствуют антибиотики и жаропонижающие препараты, поставка которых ожидается в ближайший период с территории РФ», - отметили в «ИС».
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