Инфекционная больница Донецка переполнена боевиками.

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По информации «ИС», командование группировки «ДНР» констатирует, что среди боевиков участились факты инфекционных заболеваний.

«Критическая ситуация сложилась в подразделениях террористов, оперирующих в районе Донецкого аэропорта (ДАП) - около 50% боевиков находятся на лечении, центральная инфекционная больница г.Донецк переполнена. В медицинских пунктах бандформирований «ДНР» отсутствуют антибиотики и жаропонижающие препараты, поставка которых ожидается в ближайший период с территории РФ», - отметили в «ИС».