В Одессе из-за гололеда травмы получили почти 300 человек
В Одессе меньше чем за неделю из-за гололеда травмы получили почти 300 человек.
В Одессе из-за гололеда травмы получили почти 300 человек / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время аппаратного совещания сообщил руководитель департамента здравоохранения Одесского городского совета Игорь Шпак. По его словам, с 6 января в учреждения здравоохранения города с травмами различной степени тяжести обратилось 282 человека. Потерпевшие получили, в основном, переломы рук и ног.
«В среднем в сутки обращалось в травматологические пункты 50 человек», - сказал Шпак.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что необходимо привлечь к расчистке территории коммунальные и коммерческие предприятия.
Он добавил, что, несмотря на праздничные дни, руководителям коммерческих структур следовало организовать субботники.
Как сообщал УНИАН, в Одессе и области с вечера 4 января было объявлено штормовое предупреждение. В частности, наблюдалось усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с, метель, налипание мокрого снега, гололедица.