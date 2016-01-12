В Одессе из-за гололеда травмы получили почти 300 человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время аппаратного совещания сообщил руководитель департамента здравоохранения Одесского городского совета Игорь Шпак. По его словам, с 6 января в учреждения здравоохранения города с травмами различной степени тяжести обратилось 282 человека. Потерпевшие получили, в основном, переломы рук и ног.

«В среднем в сутки обращалось в травматологические пункты 50 человек», - сказал Шпак.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что необходимо привлечь к расчистке территории коммунальные и коммерческие предприятия.

Он добавил, что, несмотря на праздничные дни, руководителям коммерческих структур следовало организовать субботники.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и области с вечера 4 января было объявлено штормовое предупреждение. В частности, наблюдалось усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с, метель, налипание мокрого снега, гололедица.