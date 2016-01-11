В Бердичеве умер мужчина, у которого обнаружили свиной грипп

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Житомирской области.

Согласно сообщению, «житель г. Бердичева, у которого прижизненно лабораторно подтвержден грипп А(H1N1) пандемический, из-за позднего обращения за медицинской помощью, умер от осложнения (двусторонняя пневмония)».

"Известно, что указанный вирус дает такое осложнение на легкие человека, от которого он может умереть, что и произошло в указанном случае", - отметили в Госсанэпидемслужбе.

Как уточнил корреспонденту УНИАН городской голова Бердичева Василий Мазур, указанный случай имел место в Бердичевской городской больнице.

«Сейчас врачи, которые контактировали с больным, находятся под наблюдением своих коллег как возможные носители инфекции», - сказал он.

Городской голова добавил, что мужчина, по данным специалистов, умер от так называемого калифорнийского штамма вируса свиного гриппа AH1N1.

Мазур также сообщил, что сегодня в мэрии Бердичева состоится срочное заседание чрезвычайной комиссии, которая должна решить, насколько реальной является угроза от вируса для населения города.

«Мы собираем сегодня специальную комиссию, которая решит, надо ли вводить особые меры в школах города, чтобы обезопасить население от болезни», - сказал он.

В то же время специалисты Государственной санитарно-эпидемиологической службы сообщили, что в области в первую неделю 2016 г. отмечается снижение уровней заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей. Всего заболело 3779 человек, показатель на 10 тыс. населения составляет 30,2 что на 50% ниже эпидемического порога (60,4%).

В Госсанэпидемслужбе также отмечают, что с начала эпидсезона в области положительный результат вируса гриппа типа А(H1N1) пандемического обнаружен у 7 человек.

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«По результатам лабораторных исследований материала больных установлено, что с начала эпидсезона превалируют аденовирусы (44,8%), РС-вирусы (31,1%) и вирусы парагриппа (24,1%), у 7 человек выявлен положительный результат вируса гриппа типа А(H1N1) пандемического», - сообщают эпидемиологи.

Справка УНИАН. Свиной грипп — условное название заболевания, которое возникает в результате заражения одним из многочисленных вирусов свиного гриппа. Название стало распространенным в СМИ после открытия нескольких вирусов «свиного» гриппа, которые могут привести к заболеванию людей.

Симптомы заболевания вирусом H1N1 являются такими же, что и обычного гриппа — температура, боль в горле и органах дыхания, плохой аппетит. Все инфицированные жалуются на неимоверную слабость. Необычным для инфекций гриппа является тот факт, что данный вирус поражает в первую очередь именно молодых взрослых, а не детей и людей пожилого возраста.

В октябре 2009 года в Украине наблюдалась вспышка гриппа A/H1N1. Имел место стремительный ход от начала заболевания до развития атипичной пневмонии, которая трудно поддавалась лечению.

9 областей западной Украины, а также все учебные заведения страны закрывали на карантин на три недели.