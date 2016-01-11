В Донецкой области более 90 человек пострадали от переохлаждения

В Донецкой области с 6 января три человека погибли от переохлаждения, еще более 90 госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информационной политики и по вопросам прессы Донецкой облгосадминистрации.

«По состоянию на 11.01.2016 в области зарегистрировано 120 случаев переохлаждения граждан, из них 93 человека были госпитализированы, 24 – отказались от госпитализации, 3 человека погибли», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за период с 6 по 10 января в зоне проведения АТО пострадало одно гражданское лицо (г. Мариуполь), которое с огнестрельным ранением было госпитализировано в Мариупольскую больницу скорой медицинской помощи.