В центре Львова "скорая" столкнулась с трамваем

В центре Львова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «скорой помощи» и трамвая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла вчера около 13.00 в центре города на проспекте Свободы.

В результате столкновения сильно поврежден автомобиль «скорой помощи», который ехал с вызова. По предварительным данным, телесные повреждения получила фельдшер «скорой».

Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются, отметили в главке.

Также фото с места ДТП разместили активисты общественной организации «Дозор 1» на своей странице в Facebook.