В центре Львова "скорая" столкнулась с трамваем
10:42, 11 января 2016Новости регионов
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По предварительным данным, телесные повреждения получила фельдшер «скорой».
«Скорая помощь» ехала с вызова / Фото: УНИАН
В центре Львова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «скорой помощи» и трамвая.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла вчера около 13.00 в центре города на проспекте Свободы.
В результате столкновения сильно поврежден автомобиль «скорой помощи», который ехал с вызова. По предварительным данным, телесные повреждения получила фельдшер «скорой».
Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются, отметили в главке.
Также фото с места ДТП разместили активисты общественной организации «Дозор 1» на своей странице в Facebook.
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