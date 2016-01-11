В Киевской области произошел пожар в больнице, никто не пострадал

В городе Вышгород Киевской области произошел пожар в местной районной больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 10 января в 2.33 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в родильном отделении Вышгородской Центральной районной больницы по адресу: Вышгородский р-н, г. Вышгород, ул. Кургузова, 1.

«По прибытии на место пожара установлено, что на первом этаже 5-этажного здания ЦРБ горит помещение раздевалки медицинского персонала родильного отделения на площади 20 кв. м. Медицинским персоналом и личным составом ГСЧС из отделения эвакуированы и переведены в детское отделение 22 человека, из них 11 новорожденных детей», – говорится в сообщении

Пожар локализован в 2.49 и ликвидирован в 3.05, отметили в ГСЧС.

Для тушения пожара привлекались 4 единицы техники и 22 человека личного состава. Причины пожара устанавливаются. Никто не пострадал.