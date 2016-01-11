В Сумской области от переохлаждения пострадало 29 человек

В Сумской области от переохлаждения пострадали 29 человек, двое из которых погибли, и развернуты почти 700 пунктов обогрева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, об этом шла речь сегодня во время областного видео-селекторного совещания по вопросам оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий, которое провел первый заместитель председателя ОГА Александр Марченко.

Начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко сообщил, что медицинская служба области полностью готова к оказанию помощи всем пострадавшим от непогоды.

«Служба экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в полном объеме обеспечена необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Бригады экстренной медицинской помощи, несмотря на непогоду, делают все возможное, чтобы своевременно оказать медицинскую помощь тем, кто нуждается. Налажено полное взаимодействие медслужбы с полицией, службами ГАИ в районах области и с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», – подчеркнул Бутенко.

По информации областного управления ГСЧС, во всех районах и Сумах на базе местных больниц, ФАПов, амбулаторий, сельских советов, подразделений ГСЧС развернута работа почти 700 пунктов обогрева, в которых также оказывают необходимую помощь, работают социальные патрули.