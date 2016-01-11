В Хмельницкой области из больницы выписали всех детей, отравившихся в лагере

В Хмельницкой области из больницы выписали всех детей и взрослых, которые отравились в христианском лагере при Красиловском костеле.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области, все 22 человека выписаны.

В Красиловской райбольнице им была оказана медицинская помощь в необходимых объемах.

Как сообщал УНИАН, 7 января в Хмельницкой области были госпитализированы 20 детей 13-17 лет и 2 взрослых, которые отравились в христианском лагере при Красиловском костеле.

Всех пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение Красиловской ЦРБ с характерными для острой кишечной инфекции симптомами.