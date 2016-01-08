На Тернопольщине подростку взрывом петарды оторвало три пальца на руке

На Тернопольщине 13-летнему мальчику взрывом петарды оторвало три пальца на руке.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, несчастный случай произошел 7 января. Читайте такжеНа Закарпатье подростку оторвало пальцы взрывом петарды Пострадавшего жителя села Настасова Тернопольского района доставили в Тернопольскую областную детскую больницу. Врачи констатировали у него неполную травматическую ампутацию первого, второго и третьего пальцев правой кисти руки. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

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