На Тернопольщине подростку взрывом петарды оторвало три пальца на руке
13:55, 08 января 2016Новости регионов
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На Тернопольщине 13-летнему мальчику взрывом петарды оторвало три пальца на руке.
На Тернопольщине подростку взрывом петарды оторвало три пальца на руке / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, несчастный случай произошел 7 января.
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Пострадавшего жителя села Настасова Тернопольского района доставили в Тернопольскую областную детскую больницу. Врачи констатировали у него неполную травматическую ампутацию первого, второго и третьего пальцев правой кисти руки.
Правоохранители проводят проверку по данному факту.
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