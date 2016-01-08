На Львовщине с пищевым отравлением госпитализированы семью

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области, члены семьи были госпитализированы с диагнозом „отравление грибами” в состоянии средней степени тяжести.

Читайте такжеХмельниччина: в христианском лагере отравились 20 детей

На сегодня состояние троих пострадавших удовлетворительное, их после оказания медицинской помощи отпустили домой, один из пострадавших в состоянии средней степени тяжести находится в реанимации.