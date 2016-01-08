На Львовщине с пищевым отравлением госпитализированы семью
10:44, 08 января 2016Новости регионов
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В городе Червонограде на Львовщине 6 января с пищевым отравлением в городскую больницу была госпитализирована семья из четырех человек.
Во Львовской области на Сочельник с пищевым отравлением госпитализированы семью из четырех человек / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области, члены семьи были госпитализированы с диагнозом „отравление грибами” в состоянии средней степени тяжести.
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На сегодня состояние троих пострадавших удовлетворительное, их после оказания медицинской помощи отпустили домой, один из пострадавших в состоянии средней степени тяжести находится в реанимации.
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