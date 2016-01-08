В столице круглосуточно работает 10 станций для спасения людей на льду
В Киеве в круглосуточном режиме работают 10 аварийно-спасательных станций для спасения людей на ледяных водоемах.
В Киеве в круглосуточном режиме работают 10 аварийно-спасательных станций для спасения людей на ледяных водоемах / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
«Тонкий лед на Днепре представляет чрезвычайно большую опасность для киевлян. Особенно для рыбаков, которые заходят на отдаленные территории, часто пренебрегая правилами безопасности. И мы должны сделать все, чтобы избежать трагедий на воде. Поэтому сейчас мы увеличиваем наши усилия по информированию людей, демонстрируем основные навыки поведения на замерзших водоемах. В режиме круглосуточного реагирования работает десять станций, которые готовы немедленно отправиться на спасение», – процитировала пресс-служба заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.