В столице круглосуточно работает 10 станций для спасения людей на льду

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Тонкий лед на Днепре представляет чрезвычайно большую опасность для киевлян. Особенно для рыбаков, которые заходят на отдаленные территории, часто пренебрегая правилами безопасности. И мы должны сделать все, чтобы избежать трагедий на воде. Поэтому сейчас мы увеличиваем наши усилия по информированию людей, демонстрируем основные навыки поведения на замерзших водоемах. В режиме круглосуточного реагирования работает десять станций, которые готовы немедленно отправиться на спасение», – процитировала пресс-служба заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.