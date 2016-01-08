Хмельнитчина: в христианском лагере отравились 20 детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госсанэпидслужбы Украины, всех пострадавших госпитализировали ночью в инфекционное отделение Красиловской центральной районной больницы с характерными для острой кишечной инфекции симптомами.

Предварительный диагноз - «острый гастроэнтероколит». Течение заболевания у 15 больных - средней тяжести, 7 - легкой.

Установлено, что все больные проживали с 3 января 2016 года в христианском лагере при Красиловском костеле. Всего в лагере находились 53 ребенка и 16 организаторов из Киевской, Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Для установления причин возникновения вспышки и ее ликвидации работниками Госсанэпидслужбы начато проведение санитарно-эпидемиологического обследования в очаге заболевания. Установлено, что в христианском лагере было организовано питание всех паломников. Для приготовления пищи привлекались лица без медицинских осмотров и соответствующей квалификации. Использовалось продовольственное сырье без соответствующей сопровождающей документации, которая бы подтверждала его происхождение, безопасность и качество.

Для лабораторных исследований отобраны пробы пищевых продуктов, смывы, пробы питьевой воды. Обследуются контактные лица. В очаге заболевания проведена дезинфекция, за контактными установлено медицинское наблюдение. Ситуация находится на контроле Госсанэпидслужбы области. Обстоятельства возникновения вспышки выясняются.