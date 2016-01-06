На Винничине из-за гриппа продлили зимние каникулы для школьников

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, такое решение сегодня приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая темпы роста заболеваемости в городе гриппом и ОРВИ и осложнения после них.

По данным Винницкого городского управления Главного управления Госсанэпидслужбы в Винницкой области в течение последних недель в городе наблюдается сезонное повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Только за первую неделю текущего года заболело 3843 человека, из них 2539 – дети.

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Уровень заболеваемости сегодня эпидемического порога еще не достиг, однако специалисты связывают это с каникулами в школах. Но даже эти статистические показатели в два раза выше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, вследствие осложнений гриппа с начала эпидемического сезона по Виннице зарегистрировано два летальных случая.

«Учитывая большое количество заболевших и высокий удельный вес заболевших среди детей, можно спрогнозировать, что при возобновлении учебы в общеобразовательных учреждениях уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ будет расти и превысит эпидемический порог», - отметила начальник Винницкого городского управления Главного управления Госсанэпидслужбы в Винницкой области Ирина Односталко.

Чтобы предупредить дальнейшее распространение заболеваемости среди детей, 6 января городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая прогноз развития эпидемиологической ситуации, продлила каникулы во всех школа города до 18 января.

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Как сообщил сегодня во время пресс-конференции заместитель председателя – директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Игорь Ивасюк, каникулы продлены также в школах Винницкой области. Он отметил, что эта мера принимается исключительно как мера пресечения с целью недопущения распространения вирусной инфекции.

По области на данный момент за медицинской помощью по поводу острых респираторных вирусных инфекций обратились 9559 человек, из них 5877 детей. Заболеваемость в целом по области была на 5,5% ниже эпидемического порогового уровня. Лабораторные исследования подтвердили наличие у больных вируса в качестве штамма А и В, встречаются также смешанные типы вируса, поскольку он способен к мутации.

В области от осложнений вызванных гриппом, умерли 7 человек, среди них – 4-летний ребенок. Все летальные случаи, связанные с осложнениями вследствие заболевания гриппом были вызваны запоздалым обращением больных в лечебные учреждения, когда вирусную пневмонию остановить было уже невозможно.