В Немирове семья отравилась неизвестным веществом - 8-летняя девочка умерла, родители в реанимации

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП УМВД в Винницкой области, 5 января около 14.00 членов семьи в бессознательном состоянии в их доме обнаружил отец 40-летней хозяйки. Мужчина вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.

8-летнюю девочку медикам спасти не удалось. Они констатировали смерть ребенка. Ее брат-близнец и родители в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы.

Как рассказал начальник Немировского отделения полиции Руслан Грушко, по факту смерти ребенка следственным отделением открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Причину смерти девочки установит судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно медики констатируют, что семья отравилась неизвестным веществом. Проводится расследование.