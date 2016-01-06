В Тернополе расследуют смерть новорожденного

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 26-летняя жительница Тернополя сегодня, 5 января, обратилась в Тернопольский отдела полиции с заявлением о том, что 25 декабря прошлого года в роддоме на улице Замковой умер ее новорожденный сын. В заявлении женщина утверждает, что ее сын умер по вине врачей.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ч. 1 ст. 140 УК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

Вместе с тем правоохранители сообщили, что в конце года было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение) сразу после того, как муж и родственники роженицы совершили самосуд над врачом.