На Закарпатье планируют построить сотню спортивных площадок

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую программу «Спортивная площадка» депутаты приняли во время ІІ пленарного заседания второй сессии облсовета VII созыва.

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Согласно документу, целью программы является дальнейшее укрепление материально-технической базы сферы физической культуры и спорта в области путем строительства новых современных многофункциональных спортивных площадок, а также увеличение числа доступных объектов для проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения, создание условий для удовлетворения потребностей каждого гражданина в укреплении здоровья и физического развития.

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Ориентировочный объем финансирования программы из областного бюджета составляет 65 млн грн.

В пояснительной записке отмечается, что Региональная программа «Спортивная площадка» на 2016-2020 годы является третьей среднесрочной региональной программой, имеющей целью устойчивое развитие спортивной инфраструктуры Закарпатья, доступной для широких слоев населения.

«За срок действия первой аналогичной программы (2006-2009 годы) в области были установлены 23 игровых площадки с искусственным (травяным) покрытием преимущественно в отдаленных горных районах области. За 4 года реализации программы «Спортивная площадка» на 2010-2014 годы в области построено 70 современных игровых площадок с искусственным покрытием в том числе 3 с акриловым и 3 с полиуретановым покрытием. Программой охвачены все без исключения районы области», - говорится в сообщении.