На Закарпатье взрывом петарды ребенку оторвало палец

На Закарпатье мальчику в результате взрыва петарды оторвало палец / Фото: УНИАН

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, ребенок попал в больницу за 15 минут до нового года.

По словам пострадавшего, около 22.00 в доме он нашел петарду. Спичек или зажигалки, чтобы поджечь петарду на улице, парень не нашел и решил поджечь ее в печи. Парень думал, что сразу выбросит петарду во двор, но не успел, и она взорвалась в ладони.

Кроме множественных рваных ран руки, мальчик получил сильные повреждения пальцев. Один палец левой руки врачам пришлось ампутировать.