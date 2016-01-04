В Сумах развернуто 35 пунктов обогрева

В Сумах из-за похолодания развернуто 35 пунктов обогрева, работающих на базе медицинских и библиотечных учреждений города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, в пунктах можно согреться, получить квалифицированную помощь и горячий чай.

«В условиях резкого похолодания мы должны заботиться о каждом человеке. Службы жизнеобеспечения города находятся в постоянной готовности реагировать на чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий», – отмечает городской голова Сум Александр Лысенко.

Читайте такжеВ Киеве будут работать социальные патрули для помощи бездомныхСогласно сообщению, в связи с дальнейшим удержанием низкой температуры мэр поручил держать в усиленном круглосуточном режиме аварийные и спасательные службы.

По информации и.о. начальника отдела здравоохранения городского совета Елены Чумаченко, на базе медицинских учреждений города организовано 16 пунктов обогрева и определены дежурные медицинские работники.

«Пункты обогрева обеспечены необходимой мебелью, горячим чаем, медикаментами. В поликлинических отделениях пункты обогрева работают с 8.00 до 18.00, а в стационарных отделениях – круглосуточно», – говорится в сообщении.