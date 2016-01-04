Луганская область отправила школьников на отдых в Западную Украину

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, школьники посетят Ужгород, Ивано-Франковск и Трускавец Львовской области.

По приглашению глав областных государственных администраций Геннадия Москаля, Олега Гончарука, Олега Синютки и мэров городов, а также при поддержке волонтерских организаций удалось организовать познавательные зимние каникулы для детей из населенных пунктов на линии разграничения.

«В прошлом году, даже во время обстрелов, родители со страхом отпускали детей в Западную Украину. Группы составляли не более 10 детей. Сейчас мы наконец преодолели мифы и стереотипы, и теперь отправляем на праздники и каникулы все больше и больше малышей», - отметила заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Ольга Лишик.