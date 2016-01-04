В Черкасской области спасатели открыли 160 стационарных пунктов обогрева

В Черкасской области, в связи со значительным похолоданием, спасатели развернули сеть из 160 стационарных пунктов обогрева для оказания помощи населению.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, в связи с ухудшением погодных условий и существенным снижением температуры, управлением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с органами местного самоуправления развернуто 160 специальных пунктов обогрева населения. В этих пунктах каждый гражданин при необходимости в любое время суток сможет не только согреться, но и получить горячее питание.

Читайте такжеВ Киеве развернуто 105 пунктов обогреваКроме стационарных пунктов обогрева, при необходимости, спасатели способны в течение нескольких часов дополнительно развернуть специальные палаточные пункты обогрева.