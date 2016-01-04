В Тернопольской области от переохлаждения умер мужчина
11:52, 04 января 2016Новости регионов
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В Борщевскую ЦРКБ с диагнозом «общее переохлаждение» был госпитализирован житель с. Озеряны.
Медсестра бинтует обмороженную руку / Фото: УНИАН
В Тернопольской области в результате переохлаждения умер мужчина.
Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, трагедия произошла вчера в Борщевском районе.
Установлено, что в 16.25 в Борщевскую ЦРКБ с диагнозом «общее переохлаждение» был госпитализирован житель с. Озеряны.
В 19 часов он скончался в лечебном учреждении.
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