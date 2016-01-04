В Тернопольской области от переохлаждения умер мужчина

В Тернопольской области в результате переохлаждения умер мужчина.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, трагедия произошла вчера в Борщевском районе.

Установлено, что в 16.25 в Борщевскую ЦРКБ с диагнозом «общее переохлаждение» был госпитализирован житель с. Озеряны.

В 19 часов он скончался в лечебном учреждении.