В Тернопольской области от переохлаждения умер мужчина

11:52, 04 января 2016
Новости регионов
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В Борщевскую ЦРКБ с диагнозом «общее переохлаждение» был госпитализирован житель с. Озеряны.

Медсестра бинтует обмороженную руку / Фото: УНИАН

В Тернопольской области в результате переохлаждения умер мужчина.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, трагедия произошла вчера в Борщевском районе.

Установлено, что в 16.25 в Борщевскую ЦРКБ с диагнозом «общее переохлаждение» был госпитализирован житель с. Озеряны.

В 19 часов он скончался в лечебном учреждении.

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