В Киеве развернуто 105 пунктов обогрева

Во всех районах Киева в связи с сильными морозами развернуто 105 пунктов обогрева.

Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

В пункты обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. В пунктах можно также выпить горячего чаю и получить первую медицинскую помощь.

Отметим, что, по прогнозам гидрометцентра, в Киеве в ближайшее время сохранится низкая температура воздуха.