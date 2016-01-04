В Киеве развернуто 105 пунктов обогрева
11:31, 04 января 2016Новости регионов
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В пункты обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.
В пунктах можно выпить горячего чаю и получить первую медицинскую помощь / Фото: УНИАН
Во всех районах Киева в связи с сильными морозами развернуто 105 пунктов обогрева.
Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.
В пункты обогрева может обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни. В пунктах можно также выпить горячего чаю и получить первую медицинскую помощь.
Отметим, что, по прогнозам гидрометцентра, в Киеве в ближайшее время сохранится низкая температура воздуха.
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