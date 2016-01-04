Власти Киева откроют сайт с информацией о всех местах для занятий различными видами спорта

В ближайшее время столичные власти планируют презентовать сайт, на котором будет предоставляться информация о всех местах в Киеве для занятий различными видами спорта и для досуга.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире одной из радиостанций, сообщили УНИАН в пресс-службе столичного головы.

«Мы сейчас работаем над разработкой сайта, где будут представлены все спортивные места в Киеве. Мы хотим показать Киев со всех его сторон. Это будет интерактивный сайт, который расскажет о множестве мест для занятий спортом, активного отдыха, о которых не все киевляне знают», - сказал Кличко.

По его словам, одним из приоритетов киевской власти является развитие спорта. При этом он считает, что Киев является уникальным местом для занятий различными видами спорта и активного отдыха.

Кличко также напомнил, что в планах столичных властей - открытие 600 км велосипедных дорожек.

Читайте такжеТяжелые тренировки продлевают жизнь - ученые«Велосипедное движение приобретает все большее развитие в Киеве. Большое количество людей ездят на велосипедах. И это хорошо, когда из одной точки города в другую можно добраться за короткий промежуток времени», - добавил Кличко.

Столичный градоначальник добавил, что в следующем году будет завершена реконструкция Киевского велотрека, который сможет принимать спортивные соревнования.

Кроме того, он подчеркнул, что столичная власть добилась возвращения общине города легендарного стадиона «Старт», который также будет приведен в надлежащее состояние.

Также Кличко заверил, что власть будет оказывать весомую поддержку развитию детско-юношеского спорта. Он отметил, что на сегодняшний день в Киеве действуют 90 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимаются 37 тысяч детей. По словам Кличко, за минувший год количество детей, которые начали заниматься в таких школах, увеличилось на 3 тысячи.

Мэр Киева напомнил, что в прошлом году в городе было установлено 180 современных спортивных площадок.

«Эта тенденция сохранится и в этом году. Дети должны заниматься спортом. И взрослые должны подавать пример», - сказал Кличко.